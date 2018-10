Padova, Bisoli: "Meglio questo pareggio che una vittoria risicata"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il Padova riacciuffa nel finale il Pescara. A fine gara, in sala stampa, interviene l'allenatore dei patavini, Pierpaolo Bisoli: "La squadra ha saputo riprendersi dopo il rigore subito molto generoso. Per trovare la quadra forse bisognava toccare il fondo. Cisco? Ha dimostrato di essere in condizione. Bonazzoli? Lo sto aspettando, non abbandono nessuno io… Anche l’anno scorso gli attaccanti erano in difficoltà - riporta Padova Sport - Questo pareggio è meglio di una vittoria risicata. Con il 4-2-3-1 ho forse trovato il modulo giusto".