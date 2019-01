Risultato finale: Padova-Hellas 3-0

Pierpaolo Bisoli, allenatore del Padova, ha parlato cosi nel post partita ai microfoni di Dazn: "Abbiamo dei giocatori importantissimo, molte volte è più importante il fattore umano. Questi ragazzi hanno fatto una grandissima partita, abbiamo messo un primo mattoncino. Scaleremo questa partita, ma piano piano ce la faremo. L'abbiamo preparato in settimana, potevamo anche farne di più, il messaggio era giocare da squadra. In questo momento è più importante il Padova che le prestazioni individuali. Con questo spessore umano si possono ottenere risultato come quello di oggi. Salvezza? Difficilissima, ma noi dobbiamo guardare alle nostre prestazioni e non la classifica".