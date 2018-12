Padova, Foscarini: "Brutta sconfitta. Espulsione? Non l'ho capita"

© foto di Federico Gaetano/Tuttolegapro.com

Il Padova ha perso 2-1 contro il Cosenza. Una sconfitta cocente per i veneti. In conferenza stampa parla l'allenatore del Padova, Claudio Foscarini. Ecco quanto evidenziato da Padova Goal: "Una brutta sconfitta, decisamente. L’episodio dell’espulsione? Non l’ho capita, sono sincero! Il rigore ci può stare, ma l’espulsione no… Ho chiesto all’arbitro e mi ha detto che ha valutato l’episodio come da ultimo uomo. L’episodio ci ha condizionato, ma non possiamo e non dobbiamo attaccarci solo a questo episodio. Nel primo tempo abbiamo giocato discretamente, soffrendo però troppo negli ultimi minuti e poi per tutta ripresa. Bisognava e bisogna fare qualcosa di più, serve un atteggiamento più propositivo. Adesso arriviamo da due sconfitte, subiamo troppo senza mai reagire. Se subisci e non crei non puoi pensare di portare a casa il risultato".