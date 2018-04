Padova, Salvatori svela: "Nel 2012 poteva arrivare Di Francesco"

Eusebio Di Francesco è probabilmente il tecnico italiano al momento più in auge dopo la storia impresa di ribaltare il quarto di finale di Champions League contro il Barcellona. E questo porta a un fiorire di retroscena di mercato come quello raccontato da Fabrizio Salvatori sulle colonne del Corriere Veneto datato 2012 quando Di Francesco sarebbe potuto finire sulla panchina del Padova anziché del Sassuolo come poi avvenuto: “Avevo la disponibilità totale da parte di Di Francesco di venire a Padova, - spiega l'ex ds patavino – ma la consigliere Barbara Carron convince il presidente Cestaro a prendere Fulvio Pea, che secondo me non era l'allenatore giusto per un gruppo in cui c'erano giocatori di livello come Silvestri, Cionek, Farias, Babacar e Viviani, che oggi giocano tutti in serie A. Purtroppo non ebbi la forza di impormi per portarlo in Veneto e alla fine lui scelse il Sassuolo e sappiamo tutti dove lo ha portato quella decisione”.