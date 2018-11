Padova, Zamuner: "La risposta che tutti volevamo, ottima gara"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il dg del Padova Giorgio Zamuner ha parlato al termine del match contro il Cittadella: “La squadra ha fatto un’ottima partita, e questa era la risposta che tutti ci aspettavamo e volevamo! Abbiamo provato a vincerla fino alla fine, e se abbiamo messo sotto il Cittadella il merito va dato all’allenatore. Questo può essere l’inizio di un nuovo campionato… Non è un silenzio stampa per i calciatori, semplicemente vogliamo rasserenare la situazione. Oggi con un briciolo di fortuna e abilità in più potevamo anche vincerla. Le qualità questa squadra le ha, e l’ha dimostrato. Bisoli era contento e soddisfatto, questo ci fa ben sperare per il futuro! Sabato andiamo ad Ascoli, è un campo caldo ma oggi ne usciamo rafforzati…”, riporta il sito ufficiale biancoscudato.