Paganese, per la Viareggio Cup aggregato anche Antonio Negro

© foto di Giovanni Evangelista/TuttoLegaPro.com

La Berretti della Paganese consolida il primato in classifica, e si prepara al Viareggio.

Ci sarà anche molta Napoli alla prossima Viareggio Cup che inizierà la prossima settimana. La squadra del Presidente Giuseppe Caiazzo oltre a dominare il campionato Berretti vuole lasciare il segno per suggellare la storica partecipazione, e come obiettivo minimo si è posto quello di ben figurare nel girone che la vedrà confrontarsi con i pari età di Perugia e Torino e con la Nazionale U19 della Cina (ieri allo stadio di Volla, ad assistere alla vittoria della Berretti contro la Fidelis Andria, c'era un dirigente della Federazione cinese che complimentandosi con il direttore Mario Aiello per il lavoro svolto lo ha anche invitato in Cina ad inizio aprile per sottoporgli un progetto di collaborazione). La macchina quasi perfetta costruita dal duo Caiazzo-Aiello ha una vera e propria anima napoletana: il mister è Domenico Panico, 9 anni nel settore giovanile del Napoli in tutte le categorie fino agli allievi Nazionali; nello staff tecnico è presente l'ex azzurro Gennaro Scarlato e notizia dell'ultim'ora dalla prima squadra della Paganese è arrivata l'ufficialità che si aggregherà per il Viareggio anche Antonio Negro talentuoso classe '98 in prestito dal Napoli. Un rinforzo mirato fortemente voluto dal Direttore Aiello, che servirà a puntellare una rosa che sta dimostrando di essere altamente competitiva composta tra gli altri dagli ex azzurri Salvatore Pelliccia, Antonio Cardone, Giovanni Mattera, Antonio Illuminato, Antonio Calabrese, e Mario Cappa. La qualità della rosa è poi confermata da Marigliano, Verdicchio titolare lo scorso anno ad Empoli e già richiesto da molte società di A e B, e Buonocore che viaggia con uno strepitoso score di 17 gol in 14 gare. Una Cenerentola, la Paganese, che venderà dura la propria pelle.