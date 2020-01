Ai microfoni di 'Tutti Convocati' su Radio 24, l'ex nerazzurroMassimo Paganin commenta così l'esito della partita tra Inter e Cagliari: "La squadra nerazzurra deve crescere nella qualità degli uomini, ma due partite non possono cancellare tutto quello che è stato fatto fin qui. Anche perché in entrambe le gare ha fatto la partita. Antonio Conte dovrà comunque trovare delle contromisure contro degli avversari che in questi mesi lo hanno studiato molto e hanno trovato il modo di imbrigliare il suo modo di giocare".

Un commento anche sull'arrivo di Christian Eriksen: "Ha delle caratteristiche diverse rispetto a quelli in rosa: può giocare anche da trequartista. Vedremo se Conte passerà a un centrocampo a 4 con un giocatore a ridosso delle 2 punte o se continuerà con il 3-5-2".