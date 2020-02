vedi letture

Paganini: "Juve, attenzione a Zidane"

L'esperto di mercato della Rai, Paolo Paganini ha confermato a TMW Radio, durante Maracanà, le voci di interesse della Juve su Guardiola, ma quelle relative alla scorsa estate: "La Juve lo aveva contattato prima di Sarri. Aspettavano la sentenza che riguardava la possibile esclusione dalle coppe europee del City. Tutti dicono che Sarri era la prima opzione, ma io raccontai lo stesso quello che sapevo". Poi continua: "Cena con Paratici e Agnelli. Non credo nel cambio in corsa di Sarri. Ma lui sa che se non vince, va a casa. In questo caso, la Juve si guarderà in giro. Oltre a Guardiola, non escluderei Zidane, che ha sempre avuto un ottimo rapporto con Ronaldo".