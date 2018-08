Pagliuca: "Bologna, niente drammi. Sfiducia si batte in contropiede"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Niente drammi, la sfiducia si batte in contropiede". Questo il titolo dell'intervista rilasciata da Gianluca Pagluaca, ex portiere di Inter e rossoblù, al Corriere di Bologna: "E' sempre meglio affrontare l'Inter dopo una vittoria che dopo un passo falso come i due che ha appena avuto. Mi aspetto che arrivino al Dall'Ara molto decisi sabato, il Bologna non deve essere una vittima sacrificale".