Pagliuca: "Inter da Champions, Spalletti tecnico adatto alla rosa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ospite telefonico di Sportmediaset.it, l'ex portiere Gianluca Pagliuca ha espresso un giudizio sull'Inter: "Sono molto fiducioso, anche prima dell’inizio del campionato avevo previsto l’Inter tra le prime quattro. Ha preso un allenatore bravissimo che darà un grande gioco alla squadra. La società ha dato fiducia ai giocatori che l’anno scorso non hanno fatto bene e non ci sono più scuse: l’Inter ha preso un allenatore adatto per questi giocatori", le parole riportate da Fcinternews.it.