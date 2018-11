Pagliuca: "Skorupski ottimo portiere, ma anche Da Costa è importante"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gianluca Pagliuca parla di Lukasz Skorupski.al Corriere dello Sport, approvando l'arrivo del numero uno rossoblù: “Penso sia un ottimo portiere. Avere un estremo difensore affidabile è fondamentale per la squadra, ma allo stesso tempo è l’ultimo baluardo e fa quel che può, serve anche la qualità dei suoi compagni. Un portiere deve essere sorretto dalla difesa e nelle ultime partite ho visto un miglioramento. I difensori sanno che possono fidarsi del loro portiere e contare su di lui in tutte le fasi di gioco. Si gioca più sereni e tranquilli. L’importanza di Da Costa? Fondamentale nel calcio moderno avere un secondo portiere di assoluto livello visto che le regole prevedono espulsioni più facili. Poi per esperienza Da Costa può aiutare lo stesso Skorupski”.