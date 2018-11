Palanca: "Napoli, non servono rinforzi in attacco. Ranieri ok al Fulham"

Si avvicina il mercato di gennaio e il Napoli studia come ritoccare la squadra, in entrata e in uscita. “Io interverrei in difesa, acquistando un centrale o un esterno. Dipende soprattutto da come sta Ghoulam”, dice Massimo Palanca, ex attaccante partenopeo, ai microfoni di Timgate. Da tempo però si parla della possibilita' di rinforzare l’attacco, con il nome di Cavani che circola insistentemente. “Non credo ce ne sia bisogno – dice Palanca- gli attaccanti del Napoli hanno dimostrato di saper segnare tutti. Non vedo questa necessita’”.

Diawara invece potrebbe essere ceduto: che ne pensa?

“Non saprei, perché in fondo ci sono tante competizioni da disputare e potrebbe far comodo. E’ anche vero che avrebbe bisogno di giocare e finora è stato impiegato poco nonostante che Ancelotti abbia fatto ruotare tutti gli elementi”.

Nel frattempo il suo amico Ranieri riparte dal Fulham…

“Sì, credo che possa ripetere il miracolo Leicester. L’ho sentito in questi giorni ed è carico al punto giusto”.