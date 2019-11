Palermo, ecco l’11 della appartenenza: si va da Biffi a Pastore

© foto di Federico De Luca

Ci sono alcuni grandi protagonisti dei tempi della Serie A come Eugenio Corini, Javier Pastore, Fabrizio Miccoli e Amauri, ma anche palermitani doc come Francesco Galeoto e Giovanni Tedesco e vere proprie bandiere come Vincenzo Sicignano (182 presenze) e sopratutto Roberto Biffi (319 presenze). I tifosi del Palermo hanno scelto infatti gli undici giocatori rosanero che rappresentano maggiormente il club, la squadra dell’appartenenza come è stata ribattezzata. Le maglie storiche degli undici giocatori sono state esposte, assieme a tantissime altre, nel corso dell’evento “Rosanero in Fest” organizzato dalla Curva Nord 12.

Questa la squadra schierata con il 4-3-1-2: Sicigniano; Galeoto, Carrozzieri, Biffi, Balzaretti; Migliaccio, Corini, Tedesco; Pastore; Miccoli, Amauri