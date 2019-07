Palermo, ecco la nuova proprietà: club a Herahora srl

© foto di Aldo Sessa/TuttoPalermo.net

Come riferisce anche tuttopalermo.net, la Herahora s.r.l., gruppo riconducibile a Dario Mirri e Tony Di Piazza, che hanno unito le loro forze e che si affideranno a Rinaldo Sagramola per lanciare il club, sono i nuovi proprietari del Palermo. In merito, queste le parole del sindaco della città siciliana Leoluca Orlando:

"Ho svolto un mandato esplorativo per conoscere le disponibilità a farsi carico del ritorno del calcio a Palermo. Sono stato in contatto con la FIGC che ha confermato che giorno 29 è il termine ultimo per l'iscrizione alla Serie D. Abbiamo ricevuto 6 manifestazioni di interesse, nell'ultimo giorno utile per presentare le manifestazioni di interesse. Abbiamo lavorato per vagliare tutte le opzioni e alla fine abbiamo fatto questa scelta. Ringrazio la tifoseria per la correttezza mostrata sempre, sperando che questa possa essere l'inizio di un nuovo percorso di crescita. La proposta di Herahora, in riferimento alla documentazione fornita è sicuramente la proposta migliore ricevuta e per questo è stata scelta".