Palermo, La Gumina: "Felice per il gol, ho la fiducia del mister"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A Sky Sport, dopo la gara contro la Virtus Entella, parla l'attaccante Antonino La Gumina, a segno a Chiavari. 19 presenze e 4 reti fin qui per il calciatore rosanero. Queste le sue parole: "Su Gilardino c'è poco da dire, è un campione, ha fatto un gol da 10, una rete stupenda. Da lui ho imparato tanto. Sto sempre sul pezzo, ho tanta fiducia del mister, andiamo avanti. Nestorovski? Ho giocato insieme a lui, le scelte le fa il mister. Per me è un grande orgoglio giocare con la maglia del Palermo".