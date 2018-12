Palermo, Nestorovski: "Vittoria sofferta, dimostrato di essere i più forti"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'attaccante del Palermo, lija Nestorovski, ha parlato a Dazn, dopo la vittoria ottenuta contro il Padova: "Una vittoria difficile, ma noi avevamo preparato la gara così come è andata. Anche se siamo andati in svantaggio non abbiamo perso la pazienza e abbiamo dimostrato di essere più forti. Sono andato a segno, ma per me è più importante che la squadra vinca e che vada in A. Se ne segno 6 o 26 poco mi interessa. Cambio di società? Per noi è cambiato poco, ci siamo allenati come al solito. Non ci siamo ancora incontrati con loro. Ora testa al Livorno".