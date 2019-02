Sindaco: oggi più che mai necessario intervento autorità calcio

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - PALERMO, 16 FEB - "Dopo anni di clamorosi annunci e altrettanto clamorosi abbandoni e fughe di veri e presunti investitori locali, nazionali ed internazionali si fa sempre più necessario un intervento delle massime autorità del calcio, che so già attente rispetto alle vicende del Palermo". Così il sindaco di Palermo Leoluca Orlando in una nota sulle vicende societarie del Palermo che rischiano di pregiudicare il futuro del club. "A suscitare ancora più preoccupazione - continua il sindaco - è il fatto che mentre la squadra continua a giocare un campionato di ottimo livello, senza aver perso il sostegno dei tifosi tornati numerosi al Barbera, le vicende societarie rischiano di vanificare anche i risultati sportivi. Perché non si ripeta il disastro del 1986, confermo il massimo sostegno e la massima disponibilità da parte mia e della città di Palermo in piena sintonia e secondo le indicazioni dei vertici degli organismi sportivi".