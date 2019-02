Rajkovic recupera per scontro al vertice con il Brescia

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - PALERMO, 10 FEB - Arrivano buone notizie per l'allenatore del Palermo Roberto Stellone dall'allenamento mattutino che la sua squadra ha sostenuto dopo la partita di ieri a Perugia. Il difensore Rajkovic è tornato a lavorare in gruppo così come il terzo portiere Fabrizio Alastra. Rajkovic potrebbe essere in campo già venerdì al "Barbera" contro il Brescia. Proverà a essere della partita anche il capitano Nestorovski, ieri in panchina, e che stamani ha alternato lavoro in gruppo ad allenamenti specifici. Intanto, non si spegne l'eco per l'accoglienza dei tifosi alla squadra ieri. In duecento hanno aspettato l'arrivo del pullman con staff tecnico e giocatori, intonando cori da stadio e sventolando, striscioni e bandiere. Il più festeggiato è stato Giuseppe Bellusci che con il discorso nel post partita contro il Foggia ("Non abbiamo certezze sul futuro, siamo abbandonati, ma vogliamo la A") è riuscito a risvegliare la passione dei tifosi e compattare l'ambiente nel momento di massimo caos societario.