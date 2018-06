Palermo, Stellone: "Subito aggressivi per battere il Frosinone"

© foto di Federico Gaetano

A Sky Sport, prima della gara contro il Frosinone, parla l'allenatore del Palermo, Roberto Stellone: "Ho riposato bene questa notte. Siamo molto carichi, vogliamo far bene, per me è una sfida speciale contro una squadra con cui ho fatto bene. Ho salutato i miei ex giocatori prima del match, porto dentro quello che abbiamo fatto in quegli anni. Li ho ritrovati con molto piacere. Importante l'approccio, bisogna fare risultato pieno e vincere. Il Frosinone è un'ottima squadra che ha fatto un risultato importantissimo in questa stagione. Tifosi? Sono arrivati in tanto allo stadio, ci spingono al massimo e vogliamo regalare una grande gioia a loro. Con una vittoria e un pareggio andiamo in Serie A. Dobbiamo partire subito forte con una bella vittoria. Anche un pari a dir la verità non sarebbe male".