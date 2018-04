Palloncini gialli in campo, la UEFA apre procedimento su Barça-Roma

© foto di www.imagephotoagency.it

La causa dell'indipendentismo catalano si lega ancora una volta al calcio. Secondo quanto riferito da Cadena SER, la UEFA ha infatti aperto un procedimento disciplinare nei confronti del Barcellona per il comportamento dei propri tifosi in occasione della gara contro la Roma. In particolare, sotto accusa il lancio di palloncini gialli sul campo, che tra le altre cose ha costretto l'arbitro Danny Makkelie a sospendere la partita per qualche minuto. Ricordiamo che nella stagione in corso il tecnico del Manchester City Pep Guardiola è stato multato dalla FA per aver esibito un fiocco giallo sul rever della giacca, simbolo appunto della lotta per l'indipendenza da parte della Catalogna.