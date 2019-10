© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Kalidou Koulibaly al settimo cielo per la decisione di France Football di inserirlo nella lista dei 30 finalisti per l'assegnazione del Pallone d'Oro 2019. Attraverso 'Instagram', il difensore senegalese ha commentato così questa notizia: "Una nomination che mi emoziona perché il mio viaggio nel calcio parte da molto lontano: è un riconoscimento che mi carica per continuare a fare sempre di più. Sempre meglio".