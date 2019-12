© foto di Insidefoto/Image Sport

Dopo aver pubblicato su Twitter i propri voti per il Pallone d'Oro, Paolo Condò, giornalista italiano scelto per la giuria di France Football, ha spiegato sulle pagine de La Gazzetta dello Sport di non essere d'accordo con l'assegnazione del premio a Lionel Messi: "Era l'anno del Liverpool e di Van Dijk". Questo il titolo del pezzo, che prosegue: "Ammirato dall’impresa della squadra di Jurgen Klopp, non ho mai pensato a un giocatore che non fosse red come mia (prima) preferenza per il Pallone d’oro". Tolto Alisson, che poteva essere premiato come miglior portiere (e così è stato), Condò ha spiegato di aver scelto Van Dijk perché da anni non vedeva un difensore così dominante. Non più di terza e quarta posizione per Messi e Ronaldo.