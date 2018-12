Pallone d’oro a Modric, le sorelle di CR7: “Che marciume, che mafia”

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Niente Pallone d’oro 2018 per Cristiano Ronaldo, finito al secondo posto alle spalle dell’ex compagno di squadra al Real Madrid Luka Modric. Il numero 7 della Juventus non ha preso bene la mancata assegnazione, così come i suoi familiari. La sorella maggiore Elma, infatti, ha scritto su Instagram: “Purtroppo questo è il marciume del mondo in cui viviamo, tra la mafia e i figli di p... del denaro, ma io e molta gente vedremo ancora tanto, soprattutto giustizia. Il potere di Dio è più grande di questo marciume. Dio tarda ma non sbaglia". Ci è andata un po’ più leggera invece Katia, che ha commentato così: ”Miglior giocatore del mondo… per chi capisce di calcio, certo. Sono preoccupata sul futuro del calcio".