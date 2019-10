Pallone d'Oro, CR7 in rimonta su Van Dijk: i 700 gol incidono

Cristiano Ronaldo insidia Virgil van Dijk nella corsa al Pallone d'Oro 2019. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera l'olandese è sempre in vantaggio, soprattutto per le agenzie di scommesse, ma CR7 è in netta ripresa e dopo aver superato quota 700 gol in carriera si ricandida fortemente per il premio individuale più importante per un calciatore che verrà assegnato il prossimo 2 dicembre.