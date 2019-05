© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Prosegue la contestazione della tifoseria della Roma nei riguardi della proprietà americana, soprattutto in seguito all'addio annunciato tra i giallorossi e Daniele De Rossi. Intorno alla mezzora del primo tempo, dal settore ospiti sono stati lanciati in campo due fumogeni con l'arbitro Maresca costretto a interrompere la partita per qualche minuto. "Pallotta paga la multa", è stato il coro intonato dai sostenitori romanisti presenti al Mapei Stadium.