Palmieri (resp. settore giovanile Sassuolo): "Karamoko? Vediamo, ci può tornare utile"

Francesco Palmieri, responsabile del settore giovanile del Sassuolo, ha parlato in esclusiva a SassuoloNews.net soffermandosi anche sul possibile arrivo del giovanissimo Isaac Karamoko, svincolatosi dal PSG: "A che punto siamo per il suo arrivo a Sassuolo? Stiamo aspettando, vediamo se sarà una cosa che si può fare o meno. E' un ragazzo che ci può tornare utile ma in questo momento siamo in stand-by, anche perché settimana scorsa è stato decisivo Ferrara, un altro 2003, domenica scorsa l'U18 ha fatto una grande gara con l'Inter. Se può essere utile per noi, lo metteremo nel nostro gruppo. Bisogna valutare sempre mille cose, non è mai facile con nessuno".