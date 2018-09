Palombi: "L'esordio di Zaniolo a Madrid è un segnale positivo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'attaccante del Lecce Simone Palombi ha parlato in conferenza stampa facendo il punto sulla sua condizione fisica dopo l'infortunio patito in estate e sul momento della squadra salentina: “Non gioco da un mese, ma ora ho recuperato e sono pronto a dare una mano alla squadra anche se mi manca ancora il ritmo partita. Con il Venezia, all'esordio in serie B, ho fatto gol quindi ho un ottimo ricordo. Sarà una partita difficile che apre un ciclo di tre gare ravvicinate in cui cercheremo di ottenere più punti possibile. Ci sarà spazio per tutti, ognuno dovrà dare il suo contributo per la causa, sono carico perché questa è la mia grande opportunità e voglio sfruttarla. - conclude Palombi parlando dell'impegno dei giovani in prima squadra – A volte mancano le giuste motivazioni e la fiducia, ma ieri vedere un classe '99 come Zaniolo esordire contro il Real Madrid in Champions è stato un bel segnale. La mentalità sta cambiando”.