Pamela Anderson-Marsiglia, scoppia la polemica. Con Rami tra due fuochi

Pamela Anderson-Olympique Marsiglia, scoppia la polemica. Durante la cena di gala organizzata dal club francese per raccogliere fondi per la ricostruzione della cattedrale di Notre-Dame, la celebre attrice ha invitato il suo compagno Adil Rami (ex Milan, oggi difensore dell'OM) ad andarsene e lasciare la sala. Su Twitter, poi, è arrivata la spiegazione ufficiale da parte della stessa Pamela: "I bambini che soffrono a Marsiglia avrebbero sicuramente potuto usare i 100.000 euro donati molto meglio rispetto alla cattedrale di Notre-Dame, che ha già ricevuto un bilione in donazioni da parte di tanti miliardari".

Surely the children suffering in Marseille

could have used the 100,000 €

more than the church

that has already received

over a billion in donations

by billionaires.

— Pamela Anderson (@pamfoundation) 24 aprile 2019