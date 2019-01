© foto di Federico De Luca

Giuseppe Pancaro, ex difensore del Milan, ha parlato della sua visita a Castel Volturno in un'intervista a Tuttonapoli.net: "Ancelotti mi ha detto che qui si trova benissimo, che gli piace tutto: la città, il clima, i tifosi. L’ho ritrovato sereno e felice di poter lavorare a Napoli. Ma non abbiamo parlato solo di calcio. Mi ha detto che gli piace tantissimo come si mangia a Napoli. Ritrovarlo è stato bellissimo. Nonostante non ci vedessimo da anni, quando l’ho incontrato è stato come se ci fossimo salutati il giorno prima”.