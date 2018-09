Pancaro promuove Gattuso: "Trasmette la sua mentalità vincente"

L'ex rossonero Giuseppe Pancaro ha commentato l'operato dell'amico, ed oggi collega di professione, Gattuso sulla panchina del Milan. Queste le sue dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport: "C'è molto di Rino nella squadra. Trasmette la sua mentalità vincente con grande forza di volontà. Anche da allenatore può raggiungere i traguardi che ha ottenuto da calciatore. Credo possa vincere l'Europa League. Con lui mi sono sempre sentito a casa, ricordo che negli spogliatoi parlavamo in calabrese. Sono contento anche per Maldini, so quanto ci teneva. Laxalt? Buon profilo, deve disciplinarsi tatticamente. E Conti sarà come un nuovo acquisto".