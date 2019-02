Pancaro verso Lazio-Milan: "Acquisti rossoneri hanno portato certezze"

Fonte: lalaziosiamonoi.it

© foto di Federico De Luca

La Lazio incontrerà il Milan in occasione della semifinale di Coppa Italia, sarà una partita molto delicata. I romani avranno voglia di riscatto, visto il periodo non facile, mentre i meneghini stanno cercando conferme visto il loro buon momento. Per fare una panoramica su queste due squadre la redazione de Lalaziosiamonoi.it ha contattato il doppio ex Giuseppe Pancaro: “Difficile dire chi la spunterà, in questo momento sicuramente il Milan sembra attraversare un momento migliore rispetto alla Lazio. I biancocelesti hanno avuto tanti infortuni e sono usciti dall’Europa League. I rossoneri hanno avuto delle difficoltà iniziali però oggi, grazie al mercato di gennaio con gli acquisti di Piatek e Paquetá, hanno trovato solidità e certezze. Il Milan arriva meglio a questa sfida ma non credo che in una partita come una semifinale di Coppa Italia ci siano favoriti. Sarà una partita da 50 e 50, tutte e due le squadre puntano molto a provare a vincere la competizione. Sarà sicuramente una sfida avvincente ed equilibrata. Ci sarà grande voglia da parte della Lazio di rifarsi e inoltre giocherà in casa. In questo momento però il Milan, specie nelle ultime uscite, è una squadra che ha preso consapevolezza dei propri mezzi. Si tratta di una formazione coesa che inizia ad avere una fisionomia ben precisa. Gattuso ha lavorato molto bene, nel momento di difficoltà dettato dai tanti infortuni e situazioni complicate come il caso Higuain ha trovato equilibrio e ha continuato a lavorare. Il Milan è una squadra difficilissima da affrontare, lo dimostra l’ultima partita che ha fatto a Bergamo contro l’Atalanta. Mi aspetto una partita equilibrata e difficile per entrambe le squadre".