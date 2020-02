Panchina d'Oro a Gasperini, i complimenti dell'Atalanta

Pochi minuti dopo l'assegnazione della panchina d'oro a Gian Piero Gasperini, l'Atalanta attraverso il suo profilo twitter ha voluto omaggiare il suo allenatore per il prestigioso premio conseguito quest'oggi a Coverciano. "Complimenti mister", ha scritto il tecnico nerazzurro. In basso il tweet.

🤩 Gian Piero #Gasperini vince la #panchinadoro 2018-2019! Complimenti Mister! 👏🏼👏🏼

🎖 Gian Piero #Gasperini is the best coach of the last #SerieATIM season! Congratulations! 😍#GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/92EAuSgnyr

— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) February 3, 2020