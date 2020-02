Fonte: Dal nostro inviato a Coverciano, Marco Conterio

Premio Speciale Settore Tecnico a Sinisa Mihajlovic. A consegnarlo, nel corso della cerimonia per la Panchina d'Oro, è stato Demetrio Albertini. "Nel momento più drammatico della sua vita ha ricordato quanto sia importante donare e donarsi, trasmettendo alla sua squadra la sua voglia di lottare, affrontando la vita a muso duro, con lo sguardo dritto al futuro", ha detto Albertini.

Assente Mihajlovic, a ritirare il premio in quel di Coverciano il direttore sportivo del Bologna Riccardo Bigon, che dal palco ha commentato così il premio: "Come sapete il mister non è presente perché è ricoverato in ospedale, per due settimane dovrà fare cure antivirali. Speravamo potesse essere qui, teneva molto al premio. Il suo esempio e la sua battaglia sono serviti a noi: giorno per giorno abbiamo portato avanti la sua presenza durante la settimana ma è servita a tutti noi. Abbiamo toccato con mano quanto il tecnico sia motore della squadra e che senza il mister sia difficile far andar bene le cose".

