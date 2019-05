© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Massimiliano Allegri resterà sulla panchina della Juventus. L'incontro tra il tecnico livornese e Andrea Agnelli per far chiarezza sul futuro della panchina bianconera non c'è ancora stato, ma i bookmakers sono quasi sicuri della permanenza del mister vincitore degli ultimi cinque Scudetti.

Guardiola e Conte in pole per l'eventuale sostituzione, spunta Mourinho - Alle spalle di Allegri, quotato 1,80, c'è Pep Guardiola, che secondo gli esperti di scommesse non è proprio una suggestione, visto che è pagato tre volte la posta, così come Antonio Conte. Più staccati Didier Deschamps e la new-entry, Mauricio Pochettino, a 6. Resiste l'ipotesi Jurgen Klopp, che però è parecchio lontana (quota 12), così come quella di un clamoroso approdo a Torino di José Mourinho.