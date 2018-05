Pandev: "Inter favorita sulla Lazio. Ma non dovrà avere fretta"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'attaccante del Genoa Goran Pandev ha parlato alla Gazzetta dello Sport della sfida Champions fra Lazio e Inter nelle vesti di doppio ex: "La favorita è l'Inter, lo dice il mio cuore ma lo sostengo anche per una questione tecnica. L'Inter dovrà aspettare il momento giusto, non dovrà avere fretta di arrivare al gol", il pensiero del macedone.