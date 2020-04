Panini, ecco 3 figurine extra per l'album 2019-2020: Juve-Inter, l'Atalanta e Luis Alberto

Collezionisti sui social: "Edizione si annuncia molto ricercata"

(ANSA) - ROMA, 16 APR - Le disposizioni per l'emergenza coronavirus non fermano la passione per le figurine Panini. Sul web e sui social, in tantissimi hanno testimoniato nelle ultime settimane di continuare a dedicarsi al proprio album. La Panini ha realizzato altre 3 figurine extra della raccolta "Calciatori 2019-2020", un'edizione che potrebbe essere molto ricercata nei prossimi anni proprio per il particolare periodo storico a cui fa riferimento. Queste figurine sono destinate a completare il "Film del Campionato", la sezione speciale dell'album che dà spazio ai protagonisti e ai momenti salienti della stagione. La prima figurina celebra con la prima pagina de "La Gazzetta dello Sport" la vittoria della Juventus contro l'Inter, nella partita dello scorso 8 marzo svoltasi a porte chiuse. Un'altra è invece dedicata all'Atalanta come "fabbrica del gol", mentre l'ultima al centrocampista biancoceleste Luis Alberto come "re degli assist". "Da quasi sessanta anni, la Panini è sempre stata al servizio dei nostri numerosissimi collezionisti, raccontando puntualmente le vicende del calcio e dei suoi protagonisti", ha spiegato Antonio Allegra, direttore Mercato Italia di Panini. (ANSA).