© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Christian Panucci, ct dell'Albania nonché ex calciatore di Milan, Roma e Real Madrid, ha parlato nel corso di "Radio Anch'io Sport" su Radio Rai Uno: "L'avventura è bella perché guidare una nazionale è sempre importante. Iniziamo le qualificazioni con la voglia di fare il massimo e con l'entusiasmo che serve per conseguire i nostri obiettivi. Il mio sogno per il futuro? Adesso sono molto felice in Albania perché è una federazione molto seria. Io ho sempre scelto di pancia e non ho mai fatto calcoli. Questo lavoro mi piace tantissimo e ho lavorato molto su me stesso per migliorarmi. Adesso mi vivo queste qualificazioni al massimo. Chi andrà in Champions? Milan, Inter e Roma sono tutte attaccate e saranno 11 finali. Adesso è difficile dire chi ce la farà, perché hanno tutte le qualità per centrare questo successo. Il ritorno di Ranieri a Roma? Conosce molto bene l'ambiente, è romano e credo che possa essere un buon dottore per la Roma. E' una scelta giusta per la sua esperienza. Io contattato dalla Roma? No, non mi ha mai chiamato nessuno. Nessun tipo di chiamata. La Juve?Ha tante possibilità di ribaltare il risultato del Wanda Metropolitano. E' stata una partita storta quella dell'andata. Io sono convinto che può fare qualcosa di storico e da italiano me lo auguro per tutto il movimento del nostro calcio. Dobbiamo essere positivi e se fa gol subito poi ci divertiamo".