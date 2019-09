Panucci torna in panchina? Accordo vicino con l'Aris Salonicco

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nuova avventura per Christian Panucci? Dopo la non felice esperienza sulla panchina dell'Albania, l'allenatore italiano potrebbe approdare in Grecia, per guidare l'Aris Salonicco. Secondo Sky Sport, c'è accordo tra le parti, ora manca solo quello sullo staff: Panucci vorrebbe portare tre collaboratori.