Paolo Rossi: "Inter più vicina alla Juve. Milan? Serve tempo"

Nel giorno del suo compleanno Paolo Rossi ha parlato ai microfoni di Radio Anch'io lo Sport. Queste le parole di Pablito sull'avvio di stagione in Serie A: "Le prime 4 giornate? Divertenti, nel senso che finalmente c'è partita. Le altre si stanno avvicinando alla Juventus. Napoli e Inter hanno le carte in regola per giocarsela fino alla fine. Il mio Milan più forte di quello di oggi? Forse sì... O almeno dentro quella squadra c'erano 4-5 giocatori che hanno fatto la storia del Milan, quella successiva coi 3 olandesi. Quest'anno è una squadra che si sta ricostruendo, ma le squadre non si ricompongono in un anno, serve un programma. Il Napoli è lì perché da 3-4 anni sta crescendo. La nuova Inter di Conte? E' tosto, non vuole aspettare molto. Qualche difficoltà via via la troverà, fino ad oggi è andato bene tutto e l'Inter ha la sua mentalità. Poi magari tutto questo non sarà sufficiente per colmare il gap con la Juve, ma ci siamo vicini. L'Inter è migliorata tantissimo e Conte è un signor allenatore. Aspettiamo 5-6 partite, dalla decima i veri valori verranno fuori. Ma i primi test sono andati bene. Gli over 30 Ronaldo, Dzeko e Llorente decisivi? Oggi è così, i giocatori hanno la fortuna di esser curati diversamente. Io non sono stato così fortunato, a 27/28 anni avevo già problemi, mentre oggi è diverso. Penso a Ronaldo, ha una fisicità e una verve incredibile".