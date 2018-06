Paolo Rossi: "Mancini l'uomo giusto per l'Italia. Futuro in mano a Chiesa"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Paolo Rossi, storico attaccante della Nazionale azzurra e campione del mondo nel 1982, ha parlato alla Gazzetta di Modena: "Mondiale senza Italia? Malinconia e tristezza. Fa male essere spettatori del torneo più importante dopo 60 anni da protagonisti. Mancini? E' l'uomo giusto per risollevare le sorti della Nazionale. E' un professionista serio e sa come si vince. Su chi puntare per il futuro? Mi piace molto Federico Chiesa, è fresco e vivace. Davanti a sé ha un futuro radioso. La favorita per il Mondiale? Brasile su tutti. Poi Francia e Spagna anche se non si può escludere la Germania".