Paolo Rossi: "Scudetto? Tre mesi senza partite cambieranno le gerarchie"

Paolo Rossi, indimenticato bomber del Mondiale '82, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera in cui ha parlato anche di ciò che avverrà con la ripresa del campionato: "Non bisogna rischiare niente però i campionati vanno finiti. I gol sono belli di inverno e d'estate, dopo questa lunga astinenza ci sarà ancora più passione. Non azzardo pronostici per la ripresa, ma tre mesi senza partite potrebbero cambiare le gerarchie. Tanti fattori potrebbero incidere".