Paolo Rossi sull'Italia: "Ripartiamo da Genova ma con i gol"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Pablito Rossi e i gol con l'Italia: chi meglio di lui per consigliare i centravanti azzurri? L'eroe del Mondiale '82 ha parlato a Tuttosport ha analizzato la gara di Genova contro l'Ucraina: "Ho visto un po più di velocità e qualche idea convincente: da tanto non si vedeva questa coesione tra i reparti e una squadra così corta con tutti che andavano a pressare alto gli avversari. Sì, il primo tempo contro l'Ucraina è finalmente stato un bel segnale. Intanto hai creato sei occasioni da gol e questo è positivo. Solo che se non segni poi arrivano i problemi".

Però quello che ha schierato Mancini era un tridente che porta in dote pochi gol: non è un rischio?

"Mah… Intanto di quei tre attaccanti solo Insigne in campionato gioca un po' più vicino all'area, soprattuto ora con Ancelotti è quello più 'punta punta'. Sia Bernardeschi sia Chiesa, invece non sono gente abituata al gol. Ogni tanto li fanno, ma non è il loro mestiere primario".

Quale attaccante italiano le piace di più?

"Sicuramente ora quello migliore è Immobile: dà maggiori garanzie e ha più continuità".