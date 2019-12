Pablito in campo per il compagno mundial: "Nome e storia super"

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - "Marco è il candidato ideale per la presidenza dell'Assocalciatori, perché conosce ogni cosa del movimento, non ama i giri di parole, è diretto e coerente. La sua è una candidatura forte, come lo sono il suo nome e la sua storia: ha un programma ambizioso, che comprende alcuni aspetti molto importanti, primo fra tutti la lotta al razzismo". E' un vero e proprio endorsement, quello che Paolo Rossi fa per l'ex compagno della Juve e in Nazionale, Marco Tardelli, candidato alla successione di Damiano Tommasi al vertice del sindacato dei calciatori nelle elezioni dell'anno prossimo. Pablito, che oggi è un apprezzato opinionista televisivo, non lesina elogi all'Atalanta, vero e proprio miracolo europeo del calcio italiano. "E' un modello. Ha ottenuto un risultato storico, dietro il quale c'è un lavoro certosino e formidabile. Da anni lavora con un allenatore come Gasperini, che è capace, bravo e preparato. Anche se nessuno se l'aspettava, la sua qualificazione agli ottavi di Champions è un'impresa positiva per tutto il movimento". (ANSA).