Papa Francesco: "Mondo oppresso da pandemia, l'Unione Europea non sia egoista"

Niente omelia, sostituita da un minuto di silenzio. Questa la scelta di Papa Francesco, in occasione della messa, svolta in una basilica di San Pietro praticamente deserta per l'emergenza Coronavirus, per la domenica di Pasqua. Il pontefice, che ha anche ricordato come per molti sia una Pasqua di solitudine, ha inviato un messaggio chiaro nell'Urbi et Orbi, parlando della "notte di un mondo già alle prese con sfide epocali ed ora oppresso dalla pandemia, che mette a dura prova la nostra grande famiglia umana.

Oggi l'Unione Europea - ha proseguito il Papa - ha di fronte a sé una sfida epocale, dalla quale dipenderà non solo il suo futuro, ma quello del mondo intero. Non si perda l'occasione di dare ulteriore prova di solidarietà, anche ricorrendo a soluzioni innovative".