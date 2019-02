© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ubaldo Rugani, papà del difensore della Juventus Daniele Rugani, nella giornata di ieri ha scritto sul suo profilo 'Facebook' un post in difesa del figlio dopo la prestazione del Mapei Stadium contro il Sassuolo: "Per 80 minuti sei stato il giocatore che conosco. Sfido chiunque a dire che hai commesso errori, e per un niente non è arrivato anche il terzo gol stagionale. Mi porto a casa quello che hai fatto di buono in quegli 80 minuti, i primi 10 li lascio a chi vuole criticare un ragazzo che a 24 anni ieri ha festeggiato la 100 esima partita in Serie A, di cui una settantina con la maglia dell'amata Juventus. Questi sono i miei auguri per la tua 100esima partita in Serie A. Comunque vada fino alla fine forza Daniele. Auguri".