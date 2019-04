Paparesta: "Var utile ma bisogna uniformarne l'utilizzo"

© foto di Federico Gaetano

L’ex arbitro Gianluca Paparesta ha parlato nel Live Show di MC Sport dei temi del momento. Ecco le sue parole:

Sul Var

"Più che problema Var è la soluzione Var. Il problema è quello di uniformare l’utilizzo e le interpretazioni. Questo è l’obiettivo che c’è per il finale di campionato e per il prossimo da parte degli arbitri. Abbiamo assistito a interpretazioni ed utilizzo che non è stato costante. C’è stato un inizio lento, poi un utilizzo eccessivo dopo le prime 5-6 giornate, e oggi c’è una certa libertà, con qualcuno che addirittura non ritorna sulle sue decisioni. Aiuta gli arbitri ma ora serve uniformità dei giudizi. Fabbri ad esempio in Juve-Milan è riuscito con una semplice decisione a creare problemi ad entrambi. Gli errori ci saranno sempre, perché è l’uomo che prende le decisioni, ma con la Var gli episodi dubbi vengono chiariti. Attualmente il protocollo prevede l’ammonizione per chi dice all’arbitro di andare a vedere la Var. E’ una innovazione che necessita di tempi per poterla recepire al meglio e per poter garantire a tutti di poterla utilizzare al meglio".

Sulla chiamata dalla panchina della Var e degli uomini solo per la Var

"Chiedere l’utilizzo? Cambia poco, perché se c’è una valida collaborazione e analisi dell’assistente Var, non c’è bisogno della richiesta da parte degli allenatori. Il Var poi non deve sostituirsi all’arbitro, ma deve intervenire in un episodio di chiaro ed evidente errore dell’arbitro. Non serve per eliminare veleni, ma per aiutare ad eliminare l’imprevedibile che può accadere in alcuni momenti".

Sui nuovi arbitri italiani

"Parliamo di arbitri nuovi, una generazione più pronta a recepire la tecnologia. Ad oggi si sta affermando Pasqua, ma ce ne sono diversi. Lui come personalità sembra buono".