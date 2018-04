Paparesta: "Vazquez si lascia cadere, Benatia tocca il pallone"

© foto di J.M.Colomo

Gianluca Paparesta, ex arbitro e presidente del Bari, ospite negli studi di Sportitalia, ha detto la sua sul rigore concesso al Real Madrid contro la Juventus, che di fatto ha regalato la qualificazione ai Blancos: "Non sono cosi sicuro che fosse rigore. Da quello che ho visto, Benatia ha toccato il pallone. È un episodio dubbio, a parti invertite avremmo fatto tante polemiche se non fosse stato dato. Vazquez si è lasciato cadere, non aspettava altro. Potendolo rivedere con l'ausilio del VAR, non lo avrei dato. La cosa grave non è la mancanza del VAR in questa Champions, bensì il fatto che mancherà nella prossima edizione".