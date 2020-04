Papin su Rangnick al Milan: "Strano vedere un tedesco in panchina in Italia"

Jean-Pierre Papin, storico ex attaccante passato anche per il Milan e vincitore del Pallone d'Oro nel 1991 quando giocava nel Marsiglia, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport ripartendo dai rossoneri visti in questo scorcio di stagione: "Theo Hernandez mi ha impressionato, non è solo uno da Milan ma anche per la Nazionale. Sono sicuro che Deschamps presto lo proverà". Poi su Ibrahimovic: "Io lo terrei perché quando parla tutti lo ascoltano. Fossi nel Milan però farei uno sforzo per Cavani: avete visto quanto corre?". Su Paquetà: "Non deve fare il mio sbaglio. Andai via perché volevo più spazio. E' stato il mio rimpianto più grande". Poi ha qualcosa da dire anche sul futuro della panchina rossonera: "Pioli mi piace. Rangnick lo conosco poco ma vedere un allenatore tedesco in Italia sarebbe una stranezza".