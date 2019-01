“Se chiudo gli occhi e devo esprimere un desiderio, vorrei trovare il mio spazio nel Milan un po’ alla volta, crescere tanto con la maglia rossonera e conquistare trofei con questo grande club”. È un Lucas Paquetá inedito, tutto da scoprire, quello che si presenta in esclusiva ai microfoni di Milan TV e che si racconta nello speciale Welcome Paquetá che AC Milan ha confezionato per celebrare l’arrivo dell’ultimo acquisto brasiliano in casa rossonera. “Mi piacerebbe aiutare il Milan a tornare in Champions League – continua Paquetá – so quanto conta questa competizione per tutto l’ambiente rossonero”.