Paraguay, Arce: "Gran passo in avanti, rimessi in gioco per i Mondiali"

Il Paraguay rinasce contro il Cile, vincendo a Santiago e rilanciando le proprie speranze di qualificazione ai prossimi Mondiali di Russia 2018. Nel post-partita il c.t. Francisco Arce ha così commentato il risultato ottenuto: "Abbiamo fatto un grandissimo passo in avanti, ci siamo rimessi in gioco. La squadra ha giocato come volevo, soffrendo. Dovevamo rimanere attenti per tutto il match, serviva uno sforzo grande e l'ho avuto. Sarà un finale elettrizzante in questo girone".